عبد السلام لـ في الجول: انتقلت لـ الاتحاد بحثا عن المشاركة

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 16:11

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد السلام - الزمالك - طلائع الجيش

أوضح محمد عبد السلام لاعب الاتحاد المعار من الزمالك سبب تفضيله الانتقال إلى الأول.

وانتقل عبد السلام (23 عاما) معارا لمدة موسم مع أحقية شراء الاتحاد السكندري لعقده.

وقال المدافع لـFilGoal.com:"اخترت الاتحاد لأنه ناد كبير وشعبيته جارفة".

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وواصل "لديه مجلس إدارة قوي محترف وجهاز فني على أعلى مستوى".

وأضاف "رحلت عن الزمالك لأشارك وأثبت نفسي، سأبذل قصارى جهدي مع الاتحاد".

وأتم "أشكر جمهور الزمالك العظيم على دعمه المتواصل، أتمنى أن أكون عند حسن ظن جمهور الاتحاد".

ووقع عبد السلام على عقد انتقاله للاتحاد بحضور محمد مصيلحي رئيس الاتحاد وخالد الزيات وكيل أعمال الأول وكذلك الوكيلين ميدو حزين وسيد مرعي.

عبد السلام (23 عاما) يلعب في الزمالك منذ انضمامه إليه قادما من بتروجت عام 2018.

ولعب عبد السلام في وادي دجلة قبل أن ينتقل لبتروجت في 2016.

وشارك عبد السلام في 31 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل هدفين.

ولم يشارك سوى في 6 مباريات طوال موسم 2020\2021، وكان الخيار الرابع في مركز قلب الدفاع بالزمالك.

وتوج عبد السلام بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما مع منتخب مصر في 2019.

وشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

محمد عبد السلام الاتحاد السكندري الزمالك
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