الزمالك يجدد لسباعي 2003 لمدة 4 مواسم

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 15:58

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك 2003 - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - ماجد هاني - عبد الله محمد - أحمد رفاعي - عبد الرحمن الفيومي - طارق علاء - عبد الرحمن حسن السيد

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد سباعي فريق 2003 لمدة 4 مواسم.

والسباعي هم: أحمد عبد الرحيم "إيشو" - ماجد هاني - عبد الله محمد - أحمد رفاعي - عبد الرحمن الفيومي - طارق علاء - عبد الرحمن حسن السيد.

وحضر التوقيع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، وحسين السيد عضو اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني للإدارة، وبدر حامد رئيس قطاعات الناشئين، ومحمد عبد الرحيم المدير الإداري لفريق 2003.

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ويعد فريق الزمالك 2003 هو بطل الجمهورية للعام الحالي بعد الفوز على إنبي بثلاثية دون مقابل.

يذكر أن أحمد نادر السيد حارس فريق 2003 أعلن عبر FilGoal.com انضمامه لصفوف فيزيلا البرتغالي. (طالع التفاصيل)

الزمالك أحمد عبد الرحيم "إيشو" - ماجد هاني - عبد الله محمد - أحمد رفاعي - عبد الرحمن الفيومي - طارق علاء - عبد الرحمن حسن السيد الزمالك 2003
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