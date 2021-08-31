مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: نقترب من ضم ثلاثي وادي دجلة

أوضح مصدر من نادي البنك الأهلي اقتراب الفريق من ضم ثنائي وادي دجلة، محمد هلال والغاني إسحاق يعقوبو.

وقال مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع ثنائي الفريق على كل شيء كما تم الاتفاق مع مجلس إدارة وادي دجلة ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة".

ولن تكون تلك الصفقة الوحيدة بين الطرفين، إذ أضاف المصدر: "اتفقنا مع أحمد سعيد لاعب وسط دجلة لكنه أخبرنا بضرورة الانتظار لمعرفة مصير مفاوضاته مع نادي بيراميدز".

وأتم "سعيد مُنح مدة زمنية معينة وفي حال انتهائها سيفضل الانتقال للبنك الأهلي".

محمد هلال (25 عاما) أنهى الموسم برصيد 5 أهداف وصنع آخر في 22 مباراة في الدوري.

الجدير بالذكر أن الزمالك سبق وأن طلب محمد هلال لاعب دجلة ضمن صفقة رباعية. (طالع التفاصيل)

أما الغاني يعقوبو يشغل مركز الظهير الأيسر، واكتفى صاحب الـ 26 عاما بتسجيل هدفا وصناعة 2 في 33 مباراة.

وأخيرا أحمد سعيد (23 عاما) أنهى الموسم هدافا لدجلة برصيد 6 أهداف في 33 مباراة وصنع هدفا في واحدة.