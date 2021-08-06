مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: الزمالك طلب ضم رباعي الفريق

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 20:47

كتب : حامد وجدي

وادي دجلة - الأهلي

أوضح مصدر من نادي وادي دجلة وجود عرض من الزمالك لضم رباعي الفريق.

محمد هلال

النادي : وادي دجلة

محمد رضا

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة
الزمالك

وقال مصدر من وادي دجلة لـ FilGoal.com: "خلال الأيام الماضية حدثت اتصالات هاتفية بين مسؤولي الزمالك والنادي".

وأضاف "مسؤولو الزمالك يرغبون في ضم الرباعي: محمد عبد العاطي – محمد هلال – محمد رضا – محمود مرعي".

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وأردف "ويرغب مسؤولو الأبيض في عقد الصفقة مقابل انتقال لاعبين بالإضافة لدفع مبلغ مالي".

وأتم "سننتظر حتى معرفة مصير دجلة في الدوري لحسم الأمور".

ويحتل وادي دجلة المركز السابع عشر –قبل الأخير- في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة قبل 6 جولات على نهاية المسابقة.

محمود مرعي مدافع دجلة ارتبط اسمه في وقت سابق الموسم الجاري بالانضمام للزمالك، صاحب الـ 23 عاما خاض الموسم الجاري 24 مباراة في الدوري وصنع هدفين.

فيما يعد محمد عبد العاطي (25 عاما) أكثر اسم ارتبط اسمه بالانتقال للأبيض، لاعب الوسط خاض 23 مباراة الموسم الحالي وصنع هدفا وحيدا.

محمد رضا (20 عاما) يشغل مركزي الجناح وخط الوسط وسجل هدفين في 20 مباراة بالدوري المصري الموسم الحالي.

ويتصدر محمد هلال (25 عاما) ترتيب هدافي الفريق الموسم الحالي بالدوري برصيد 5 أهداف سجلها في 156 مباراة.

الزمالك وادي دجلة محمد هلال محمد رضا محمود مرعي محمد عبد العاطي
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