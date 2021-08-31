مصدر من دجلة لـ في الجول: ماجد سامي منح ثنائي الفريق الضوء الأخضر للتفاوض مع الأهلي

كشف مصدر من نادي وادي دجلة مفاوضات النادي مع الأهلي لبيع الثنائي كريم الدبيس وأحمد شريف.

وقال مصدر من دجلة لـ FilGoal.com: "ماجد سامي رئيس النادي منح الضوء الأخضر للاعبين في التفاوض مع مسؤولي الأهلي على القيمة المالية".

وأضاف "المفاوضات الخاصة بين الناديين ستكون بين محمود الخطيب وماجد سامي شخصيا".

وعلم FilGoal.com أن الثنائي يفضل الانتقال إلى الأهلي على الاحتراف الخارجي.

فتلقى أحمد شريف عرضا من كلوب بروج البلجيكي لكنه فضل الأهلي، فيما تلقي كريم الدبيس معايشة في بنفيكا البرتغالي والدوري البلجيكي.

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وقال محمد عبد المنصف حارس مرمى ومدير الكرة في نادي وادي دجلة أمس الإثنين: "علمت من ماجد سامي أن هناك اهتمام من الأهلي بالثنائي أحمد شريف وكريم الدبيس والأيام القليلة ستشهد تطورا في المفاوضات بين الطرفين بشأنهما".

ولعب المهاجم أحمد شريف البالغ من العمر 18 عاما مع وادي دجلة في الموسم الماضي 11 مباراة وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.

بينما لعب كريم الدبيس 22 مباراة سجل خلالها هدف.