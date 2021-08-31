أرقام في الجول - هدفا الأهلي.. ماذا قدم كريم الدبيس وأحمد شريف مع دجلة

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 13:34

كتب : إسلام أحمد

كريم الدبيس - أحمد شريف

أصبح الأهلي قريبا من تدعيم صفوفه بثنائي وادي دجلة الشاب، كريم الدبيس وأحمد شريف.

كريم الدبيس

النادي : وادي دجلة

أحمد شريف

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة
الأهلي

محمد عبد المنصف حارس مرمى ومدير الكرة في نادي وادي دجلة صرّح أمس: "علمت من ماجد سامي أن هناك اهتمام من الأهلي بالثنائي أحمد شريف وكريم الدبيس والأيام القليلة ستشهد تطورا في المفاوضات بين الطرفين بشأنهما".

الثنائي البالغ 18 عاما جذب الأنظار في الدوري الموسم المنقضي رغم هبوط دجلة للدرجة الثانية لأول مرة منذ صعوده للدوري الممتاز.

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فماذا قدم ثنائي دجلة، كريم الدبيس وأحمد شريف في الدوري الموسم الماضي؟

كريم الدبيس

يعد كريم بمثابة جوكر في الجهة اليسرى خلال 25 مباراة خاضها مع دجلة، شارك في 13 مباراة ظهير أيسر وفي 12 جناح أيسر.

خلال 22 مباراة في الدوري فقط شارك في 11 مباراة أساسيا و11 كبديل عبر 968 دقيقة.

سجل اللاعب صاحب القميص رقم 32 هدفا واحدا في شباك سيراميكا كليوباترا من أصل 4 تسديدات على مرمى الخصوم في الدوري.

وصنع هدف آخر في التعادل مع غزل المحلة بنتيجة 2-2، وصنع أيضا 7 فرص محققة للتسجيل.

تصل دقة تمريرات الدبيس إلى 73%، وبما أنه يلعب كظهير فدقة العرضيات مهمة إذ أرسل 9 عرضيات صحيحة من 35 بنسبة دقة 26%، كما أكمل 18 مراوغة ناجحة من أصل 28.

دفاعيا فقد الكرة 50 مرة منها 35 تحت ضغط واستعادها من الخصم في كافة المواقف في 107 مرة.

وسبق لكريم أن تلقى عدة عروض الموسم الماضي من أندية تونسية قبل بداية الموسم.

أحمد شريف

مهاجم دجلة الشاب شارك في 12 مباراة 6 أساسي و6 بديل بعد دقائق وصل إلى 757 دقيقة.

سجل هدفين من 3.76 متوقعة (XG) ومن 9 تسديدات بين القائمين والعارضة.

هدفا شريف الموسم الحالي جاءا في شباك الأهلي وغزل المحلة.

كما صنع 4 فرص محققة، ودقة التمرير 60%، وحصل على ركلة جزاء.

مصدر الأرقام: كوراستاتس

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