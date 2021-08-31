فيلم "جول" يتحقق بعد 16 عاما.. سانتياجو مونيوز إلى نيوكاسل

عام 2005 صدر فيلما "Goal" أي "هدف" يحكي مسيرة لاعب مكسيكي يسمى سانتياجو مونيوز يبدأ حلمه باللعب في الدوريات الأوروبية.

مونيوز انضم لصفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبدأ مشواره مع الفريق الأبيض والأسود للعب بجوار الأسطورة آلان شيرار وعددا من لاعبي الفريق.

مونيوز في الجولة الأخيرة سجل هدفا قاد به نيوكاسل للتأهل لدوري أبطال أوروبا ومن ثم حصل في الأجزاء التالية من السلسلة على فرصة الانتقال لـ ريال مدريد واللعب بجوار أساطير مثل زين الدين زيدان وديفيد بيكام.

الجزء الأول من السلسلة كان بعنوان "الحلم بدأ" وهو ما كرره النادي المُلقب بـ "جيوش المدينة" أثناء إعلان الصفقة.

واليوم بعد 16 عاما يضم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المكسيكي سانتياجو مونيوز البالغ 19 عاما من مواليد 2002 على سبيل الإعارة لموسم ونصف مع أحقية الشراء.

✨ 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝘀... ✨ Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz. Welcome, Santi! 🙌🇲🇽 — Newcastle United FC (@NUFC) August 31, 2021

المهاجم الشاب انضم قادما من صفوف نادي سانتوس لاجونا المكسيكي بعدما 3 أهداف وصنع مثلها في 19 مباراة.

وعلى مستوى المنتخب المكسيكي فقد حقق وصافة كأس العالم تحت 17 عاما في 2019.

نيوكاسل كان يراقب الموهبة المكسيكية الشابة منذ فترة ليست بالقصيرة خاصة في ظل تشابه الاسم مع شخصية الفيلم.