فيلم "جول" يتحقق بعد 16 عاما.. سانتياجو مونيوز إلى نيوكاسل

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 17:08

كتب : إسلام أحمد

سانتياجو مونيوز - جول - نيوكاسل

عام 2005 صدر فيلما "Goal" أي "هدف" يحكي مسيرة لاعب مكسيكي يسمى سانتياجو مونيوز يبدأ حلمه باللعب في الدوريات الأوروبية.

مونيوز انضم لصفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبدأ مشواره مع الفريق الأبيض والأسود للعب بجوار الأسطورة آلان شيرار وعددا من لاعبي الفريق.

مونيوز في الجولة الأخيرة سجل هدفا قاد به نيوكاسل للتأهل لدوري أبطال أوروبا ومن ثم حصل في الأجزاء التالية من السلسلة على فرصة الانتقال لـ ريال مدريد واللعب بجوار أساطير مثل زين الدين زيدان وديفيد بيكام.

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الجزء الأول من السلسلة كان بعنوان "الحلم بدأ" وهو ما كرره النادي المُلقب بـ "جيوش المدينة" أثناء إعلان الصفقة.

واليوم بعد 16 عاما يضم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المكسيكي سانتياجو مونيوز البالغ 19 عاما من مواليد 2002 على سبيل الإعارة لموسم ونصف مع أحقية الشراء.

المهاجم الشاب انضم قادما من صفوف نادي سانتوس لاجونا المكسيكي بعدما 3 أهداف وصنع مثلها في 19 مباراة.

وعلى مستوى المنتخب المكسيكي فقد حقق وصافة كأس العالم تحت 17 عاما في 2019.

نيوكاسل كان يراقب الموهبة المكسيكية الشابة منذ فترة ليست بالقصيرة خاصة في ظل تشابه الاسم مع شخصية الفيلم.

سانتياجو مونيوز نيوكاسل سانتوس لاجونا
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