رونالدو: لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام جماهير يونايتد

لا يطيق كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الجديد القديم الانتظار حتى يلعب من جديد أمام جماهير الشياطين الحمر، بعد عودته إليهم رسميا.

وأعلن يونايتد الم الثلاثاء تعاقده مع رونالدو (36 عاما) حتى 2023، قادما من يوفنتوس.

وقال رونالدو في تصريحات لموقع ناديه: "مانشستر يونايتد كان له مكانة خاصة في قلبي دائما".

وأضاف البرتغالي "شعرت بسعادة بالغة بسبب كل الرسائل التي تلقيتها منذ الإعلان عن الصفقة يوم الجمعة".

وشدد "لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ لأرى كل المشجعين مرة أخرى".

وأتم "أتطلع للانضمام إلى الفريق عقب التوقف الدولي، وأتمنى أن نحظى بموسم ناجح للغاية".

وبذلك يعود قائد البرتغال لفريق الشياطين الحمر الذي دافع عن ألوانه من 2003 إلى 2009.

وشارك رونالدو في 292 مباراة مع يونايتد في الولاية الأولى، سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 آخرين حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.

الآن حان الوقت لعودة أخرى إلى مسرح الاحلام، لإكمال ما حققه رونالدو في فترته الأولى. ولتكن الرقصة الأخيرة.

سيتجاور رونالدو مع إيديسون كافاني، وماركوس راشفورد، وماسون جرينوود، وأنتوني مارسيال في هجوم مانشستر يونايتد.

سيزامل أيضا برونو فيرنانديز مواطنه، وزميله في منتخب البرتغال، فيما سيجتمع بـ أولي جونر سولشاير مجددا، لكن كلاعب تحت إمرة مدرب، بعدما تزاملا كلاعبين في فترته الأولى مع الفريق.

وربما تكون مباراة رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي المقبل، وبالتحديد أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل.