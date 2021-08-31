سولشاير: رونالدو سيبهرنا

أعرب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن سعادته بتعاقد النادي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال النرويجي لموقع ناديه:"لا يمكن وصف رونالدو، ليس لاعبا رائعا فحسب، بل أيضا إنسان رائع".

وواصل "لتمتلك الرغبة والقدرة على تقديم أعلى مستوى لفترة طويلة، هذا يتطلب شخصا استثنائيا. لا أشك أن رونالدو سيواصل إبهارنا، خبرته ضرورية للاعبين الصغار".

وأتم "عودة رونالدو توضح قيمة مانشستر يونايتد، أنا سعيد برجوعه لمنزله الذي بدأ فيه كل شيء".

وأعلن يونايتد اليوم الثلاثاء تعاقده مع رونالدو (36 عاما) حتى 2023.

وبذلك يعود قائد البرتغال لفريق الشياطين الحمر الذي دافع عن ألوانه من 2003 إلى 2009.

وشارك رونالدو في 292 مباراة مع يونايتد في الولاية الأولى، سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 آخرين حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.

الآن حان الوقت لعودة أخرى إلى مسرح الاحلام، لإكمال ما حققه رونالدو في فترته الأولى. ولتكن الرقصة الأخيرة.

سيتجاور رونالدو مع إيديسون كافاني، وماركوس راشفورد، وماسون جرينوود، وأنتوني مارسيال في هجوم مانشستر يونايتد.

سيزامل أيضا برونو فيرنانديز مواطنه، وزميله في منتخب البرتغال، فيما سيجتمع بـ أولي جونر سولشاير مجددا، لكن كلاعب تحت إمرة مدرب، بعدما تزاملا كلاعبين في فترته الأولى مع الفريق.

وربما تكون مباراة رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي المقبل، وبالتحديد أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل.