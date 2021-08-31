خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق لفسخ عقد الصالح

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 11:17

كتب : أيمن عيد

محمد صالح مع المصري أمام المنصورة

توصل الفلسطيني محمد الصالح لاتفاق لفسخ تعاقده مع المصري البورسعيدي.

محمد صالح

النادي : المصري

المصري

وحسبما علم FilGoal.com فأن الطرفين توصلا لاتفاق على معظم البنود ومنها استغناء اللاعب عن مستحقاته.

المدافع البالغ 28 عاما انضم لصفوف المصري في يناير 2019.

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واكتفى الصالح بالمشاركة في 10 مباريات بقميص المصري في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

وتحت قيادة علي ماهر لم يشارك قلب الدفاع الفلسطيني سوى في 3 مباريات.

وشارك الصالح الموسم الحالي في مباراة واحدة فقط جاءت أمام المنصورة في دور الـ 32 من كأس مصر وفاز المصري بنتيجة 3-0.

محمد الصالح المصري في الدوري
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