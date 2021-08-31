خبر في الجول - المصري يتوصل لاتفاق لفسخ عقد الصالح

توصل الفلسطيني محمد الصالح لاتفاق لفسخ تعاقده مع المصري البورسعيدي.

محمد صالح النادي : المصري المصري

وحسبما علم FilGoal.com فأن الطرفين توصلا لاتفاق على معظم البنود ومنها استغناء اللاعب عن مستحقاته.

المدافع البالغ 28 عاما انضم لصفوف المصري في يناير 2019.

واكتفى الصالح بالمشاركة في 10 مباريات بقميص المصري في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

وتحت قيادة علي ماهر لم يشارك قلب الدفاع الفلسطيني سوى في 3 مباريات.

وشارك الصالح الموسم الحالي في مباراة واحدة فقط جاءت أمام المنصورة في دور الـ 32 من كأس مصر وفاز المصري بنتيجة 3-0.