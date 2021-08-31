هندرسون بعد تمديد عقده: أود البقاء في ليفربول لأطول فترة ممكنة

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 - 11:05

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - آنخل مارتين كوريا - ليفبول - أتليتكو مدري

أعرب جوردان هندرسون عن سعادته بتمديد عقده مع ليفربول حتى 2025.

وقال لاعب الوسط لموقع ناديه الرسمي:"فخور بمواصلة الرحلة، أنا الآن في مكانة مختلفة عن التي كنت عليها حين انضممت للفريق. تعلمت ونضجت كثيرا، علي شكر كثير من الناس".

وواصل "أود البقاء هنا لأطول فترة ممكنة، لطالما قلت ذلك. كل عام الأمر ذاته، كل عام يكون التحدي الأكبر، أشعر بحماس كبير، مثلما كنت قبل 10 سنوات حين جئت هنا".

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وأتم "أود أن أثبت للناس أني أستحق الوجود في هذا النادي وأن أقدم كل شيء في كل يوم من أجل الفريق والجمهور".

وشارك هندرسون (31 عاما) في 394 مباراة مع ليفربول وسجل 30 هدفا وأرسل 51 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

وشارك هندرسون (31 عاما) في 394 مباراة مع ليفربول وسجل 30 هدفا وأرسل 51 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

بدأ هندرسون، الذي مثل إنجلترا في 64 مباراة، مسيرته مع سندرلاند.

ولعب 3 أشهر في كوفنتري وحصل ليفربول على خدماته في 2011 مقابل 18 مليون يورو.

وانضم هندرسون لمعسكر إنجلترا الحالي استعدادا لمواجهة المجر وأندورا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022.

وشارك هندرسون في مباراتين مع ليفربول في الموسم الجاري.

هندرسون ليفربول
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