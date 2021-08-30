الصفقة تمت.. دانييل جيمس من مانشستر يونايتد إلى ليدز‎‎

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 23:04

كتب : أحمد أباظة

دانيال جيمس مع مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد

أتم ليدز يونايتد اتفاقه مع مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع جناح الشياطين الحمر دانييل جيمس، وذلك في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليدز خاض مفاوضات متقدمة مع إدارة مانشستر بشأن انتقال نهائي منذ البداية، حيث لم يرد خيار الإعارة على الطاولة.

وستتم الصفقة بصورة نهائية غدا الثلاثاء، وذلك بعد خضوع جيمس للكشف الطبي لدى ليدز في الصباح، حيث تم الاتفاق على الشروط الشخصية أيضا.

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ووفقا لما ذكره رومانو، فإن قيمة صفقة الانتقال تصل إلى 28 مليون يورو مع إضافات، وبات الإعلان الرسمي مسألة وقت.

وأجرى مانشستر يونايتد سوق انتقالات قوي حتى الآن، حيث تعاقد مع الجناح جادون سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو، كما تعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

فوق كل ذلك، يقترب الشياطين الحمر من تقديم الأسطورة كريستيانو رونالدو في صفوفه للمرة الثانية، حيث يعود بعد 12 عاما على رحيله إلى ريال مدريد، وذلك بعد توصل النادي لاتفاق مع يوفنتوس بشأن التعاقد معه.

اللاعب الويلزي البالغ من العمر 23 عاما لعب مع مانشستر يونايتد 74 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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