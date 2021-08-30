مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الأقرب هو إلغاء كأس مصر.. هناك صعوبة في استكماله

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 22:42

كتب : أحمد الخولي

كأس مصر - بيان رسمي

بات من الصعب استكمال منافسات كأس مصر لموسم 2020\2021، وفقا لما أوضحه مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لـ FilGoal.com.

وأعلن اتحاد الكرة عن إراحة الأندية وعدم إقامة أي مباريات رسمية حتى يوم 21 سبتمبر.

وصرّح مصدر داخل الجبلاية لـ FilGoal.com: "الاتجاه الأقرب هو إلغاء الكأس بعد قرار إراحة الأندية".

وأضاف: "هناك صعوبة تواجه استكمال المسابقة في ظل تلاحم المواسم وضغط المباريات الذي تعانيه الأندية".

وواصل: "كما أن هناك الأجندة الدولية الخاصة بمنتخب مصر".

وأشار: "الأندية عبّرت عن الإرهاق الذي تعاني منه خلال اجتماعها مع اتحاد الكرة".

وبخصوص قرعة الدوري للموسم المقبل: "من المحتمل إقامتها قبل انتهاء فترة الراحة الممتدة إلى 21 سبتمبر".

وأصدر اتحاد الكرة بيانا جاء كالآتي: "في ضوء ما استمع إليه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من مقترحات مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد خلال الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد يوم أمس الأحد ومراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني".

وأضاف "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد منح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة".

وواصل "خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع ".

وأتم "وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على المواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق".

كأس مصر
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