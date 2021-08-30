اتحاد الكرة يمنح فرق الدوري راحة حتى 21 سبتمبر.. وإعلان التعديلات لاحقا

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 21:34

كتب : أحمد الخولي

اتحاد الكرة المصري

منح اتحاد كرة القدم جميع فرق الدوري الممتاز راحة من لعب المباريات حتى يوم 21 سبتمبر المقبل، وذلك من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا جاء كالآتي: "في ضوء ما استمع إليه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من مقترحات مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد خلال الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد يوم أمس الأحد ومراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني".

وأضاف "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد منح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة".

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وواصل "خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع ".

وأتم "وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على المواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق".

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