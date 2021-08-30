تصفيات كأس العالم.. طاقم تحكيم مالي يدير مباراة مصر وأنجولا

أعلن الاتحاد الإفريقي طاقم حكام مباراة منتخب مصر وأنجولا المقرر إقامتها الخميس المقبل 2 سبتمبر.

مصر تستضيف أنجولا في افتتاح مباريات دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر على ستاد الدفاع الجوي.

مران المنتخب اليوم شهد تواجد أحمد حسن كوكا وتواجد لوزير الرياضة. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.

ويعقد مساء غد الثلاثاء الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

المباراة تقام الخميس 2 سبتمبر في التاسعة مساء.

المنتخب المصري يتواجد في المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم إلى جانب منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.