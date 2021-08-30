خبر في الجول – تفاصيل محادثات كارتيرون مع إدارة الزمالك بشأن سوق الانتقالات

تطرق باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إلى التفاصيل الخاصة بقائمة الفريق للموسم الجديد، خلاله مداولاته مع إدارة النادي.

ويكشف FilGoal.com عما يدور في ذهن كارتيرون، طلباته لإدارة الزمالك، وأولوياته في كل مراكز الفريق بالفترة المقبلة.

حراسة المرمى

يعود محمد صبحي للزمالك بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري، وهو ما يفتح الباب أمام رحيل محمود عبد الرحيم جنش.

ويعد جنش الأقرب إلى الرحيل بين ثلاثي حراس المرمى المتواجد حاليا في الفريق، إذ لن يعوّل عليه كارتيرون.

الدفاع

في مركز قلب الدفاع لا يمثل استمرار محمد عبد السلام أولوية لـ كارتيرون، فيما انحصرت أسماء الصفقات المحتملة بين 3 لاعبين.

الأول هو محمود شبانة مدافع أسوان الذي نال إعجاب كارتيرون ويعد خياره الأول لتدعيم خط الدفاع.

في الوقت نفسه، طرحت إدارة الزمالك اسم أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، خصوصا أنه يتمتع بخبرة دولية ويجيد اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر.

كما يمكن أن يتم استخدام أحمد أيمن منصور في صفقة تبادلية مع بيراميدز.

أمّا الاسم الدفاعي الثالث فهو محمود مرعي، لكن طلبات وادي دجلة المادية قد تعطل إتمام الصفقة.

وعلى مستوى الظهير الأيمن، يفضّل كارتيرون التروي في حسم مستقبل أحمد عيد خصوصا بعد إيقاف حازم إمام، يأتي ذلك تزامنًا مع عرض اسم كريم العراقي ظهير المصري عليه.

فيما لا يمانع كارتيرون خروج عبد الله جمعة، إذ يفضّل التعويل على محمد عبد الشافي وأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر.

الوسط

أولوية كارتيرون في سوق الانتقالات هي ضم لاعب أجنبي من طراز عالٍ قادر على تعويض رحيل فرجاني ساسي.

كارتيرون يرى أنه لو خُيِر بين صفقة لاعب وسط أو مهاجم أجنبي، فإنه سيفضّل استقدام لاعب وسط لسد الفراغ الذي خلفه رحيل ساسي.

في المقابل، خرج محمود عبد العزيز من حسابات كارتيرون ولا يمانع رحيله، كما يفضّل خروج محمد أشرف روقا على سبيل الإعارة.

صفقة أخرى يأملها كارتيرون في خط الوسط هي نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، إذ يعتبره لاعبا مميزا.

كما طُرح اسم مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش ضمن الأسماء المحتملة للتفاوض معها.

ولا يعد دونجا لاعب الوسط الوحيد الذي يراقبه كارتيرون في صفوف بيراميدز، وإنما القائد عبد الله السعيد بدوره.

ويعتقد كارتيرون أن السعيد سيشكّل إضافة كبيرة للجانب الهجومي في الزمالك، بل يراه الصفقة الصيفية الأهم لو تمت.

في الواقع، سيكون السعيد هو الصفقة الكبيرة التي سيحشد لها الزمالك كل قوته لإتمامها هذا الصيف مع حقيقة ترحيبه بالانضمام للقلعة الحمراء.

وفي مركز الجناح، يرى كارتيرون أنه بعودة مصطفى فتحي بعد إعارته الناجحة إلى سموحة، لن يكون في حاجة إلى تدعيمات بهذا المركز، إلا لو ظهرت فرصة لا يمكن تفويتها في سوق الانتقالات.

ويشعر كارتيرون بالسعادة لضم عمر كمال عبد الواحد من المصري، لأنه يجيد اللعب في أغلب مراكز خط الهجوم وسيعطيه مزيدًا من الخيارات.

الهجوم

يعد ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش المعار من بيراميدز، هو الخيار المفضل لـ كارتيرون لتدعيم خط الهجوم.

كما طُرح اسم أحمد عاطف لاعب وادي دجلة، وشادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا.

ولا يمتلك كارتيرون رأيا حاسما في مستقبل كريم بامبو وعمر السعيد بعد عودتهما من الإعارة، وترك الأمر للإدارة لتحسم مصيريهما بناءً على العروض التي سيتلقونها.

وحصد الزمالك لقب الدوري المصري الموسم الماضي.