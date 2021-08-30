خبر في الجول – الزمالك يسدد قيمة صفقة الجزيري للمقاولون

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 20:31

كتب : إبراهيم رمضان حامد وجدي

سيف الدين الجزيري - الزمالك

حسم الزمالك انتقال سيف الدين الجزيري إلى صفوفه بشكل نهائي من المقاولون العرب وفقًا لما علمه FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سدد قيمة الصفقة وفعّل بند أحقية الشراء وحصل على الاستغناء الخاص بالمهاجم الدولي التونسي.

وفي نفس السياق، صرّح محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون العرب لـ FIlGoal.com: "الزمالك سدد بالفعل مبلغ 12 مليون جنيه قيمة تفعيل بند الشراء في عقد الجزيري".

"وبالتالي حصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب وبات الجزيري ملكا له".

وكان الجزيري قد انتقل معارا إلى الزمالك في يناير الماضي حتى نهاية الموسم.

واحتوى العقد على بند يسمح للزمالك بشراء الجزيري بشكل نهائي، وهو ما تم تفعيله.

وسجل الجزيري 4 أهداف مع الزمالك في الدوري المصري وساهم في تتويجه باللقب، لكنه لم يستطع المشاركة معه إفريقيًا لظهوره بقميص المقاولون العرب في الكونفدرالية مطلع الموسم.

وكان الجزيري قد انضم إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاتاسراي.

سيف الدين الجزيري المقاولون الزمالك
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