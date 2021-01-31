الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري

الأحد، 31 يناير 2021 - 00:03

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

سيف الدين الجزيري يوقع لنادي الزمالك

حصل نادي الزمالك على توقيع سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي لفريق المقاولون العرب.

وعلم FilGoal.com إن الزمالك حصل على اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية شراءه بشكل نهائي.

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ويعد سيف الدين الجزيري هو ثالث صفقات الزمالك الشتوية بعد ضم مروان حمدي مهاجم مصر للمقاصة، والتعاقد مع أيمن حفني في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

FilGoal.com كشف وجود سيف الدين الجزيري في مقر نادي الزمالك قبل ساعات للاجتماع بإدارة النادي. (طالع التفاصيل)

سيف الدين الجزيري شارك مع المقاولون العرب في 9 مباريات بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية. سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

ولن يحق للزمالك قيد سيف الدين الجزيري في قائمته الإفريقية في حالة إتمام التعاقد مع اللاعب، كونه شارك بالفعل مع المقاولون العرب هذا الموسم في الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الجزيري يلعب مع المقاولون العرب قبل ساعات أمام إنبي، وسجل هدفا لفريقه.

في الدوري الزمالك سيف الدين الجزيري
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