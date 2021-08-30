الاتحاد يجدد تعاقد صبري رحيل

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 18:00

كتب : هاني العوضي

صبري رحيل - الأهلي - الاتحاد - قميص مؤمن زكريا

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد تعاقد صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق لمدة موسمين.

صبري رحيل

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وانضم صبري رحيل البالغ من العمر 33 عاما لصفوف الاتحاد السكندري مطلع عام 2019 قادما من الأهلي.

ولعب الظهير الأيسر في الموسم الماضي مع الاتحاد 16 مباراة في الدوري المصري، صنع خلالها 4 أهداف.

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واستعدادا للموسم الجديد أعلن الاتحاد السكندري إبرام 5 صفقات جديد لتدعيم صفوف الفريق.

وضم الاتحاد سعيدو سيمبوري قادما من المصري، والغاناي مورو ساليفو في صفقة مجانية، بالإضافة إلى نادر رمضان من الإسماعيلي، ومصطفى رمضان عفروتو من الحمام. وحارس الإنتاج الحربي أحمد يحيى في صفقة انتقال حر.

وأنهى الاتحاد الدوري في المركز السابع برصيد 48 نقطة تحت قيادة مديره الفني حسام حسن.

الاتحاد السكندري صبري رحيل الدوري المصري
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