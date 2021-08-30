روبن دياش بعد التجديد: جوارديولا ساعدني على التطور.. استمتع بكل دقيقة مع سيتي

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

روبن دياش

أبرز روبن دياش مدافع مانشستر سيتي دور مدربه بيب جوارديولا على التطور، مشددا على استمتاعه باللعب في صفوف الفريق السماوي، وذلك عقب تمديد عقده.

وأعلن مانشستر سيتي يوم الإثنين تمديد تعاقد روبن دياش مدافع الفريق لمدة ست سنوات جديدة.

وقال دياش في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد جدا بتوقيع هذا العقد الجديد، لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي مع سيتي منذ انضمامي العام الماضي".

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وأضاف البرتغالي "من أهم الأشياء طريقة جوارديولا في دفع اللاعبين، إنه يعرف ما لديه من اللاعبين ويعرف أنه قادر على دفعنا".

واستمر "في كثير من الأحيان، يعتقد المدربون، خاصة عندما يكون لديهم لاعبون جيدون، أن هناك حدا، لكن جوارديولا لا حدود له".

وشدد "بيب يريد دائما المزيد والأفضل، هذا شيء يجعل الجميع أفضل في كل يوم".

واستطرد "لقد تجاوز اللعب لسيتي كل توقعاتي ومن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا الفريق الرائع".

وواصل "أود أيضا أن أشكر بيب جوارديولا والجهاز الفني على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب واستمروا في دفعي للتحسن".

وتابع "أن أكون جزءا من الفريق الذي حقق الكثير من الإنجازات في الموسم الماضي كان أمرا لا يصدق وهذا جعلنا جميعا جائعين لتحقيق المزيد".

وأكمل "الآن أريد فقط أن أحاول أن ألعب دوري في مساعدة الفريق على تحقيق النجاح هذا الموسم وما بعده من مواسم".

وكان دياش قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بنفيكا في سبتمبر الماضي.

وبعد عام من انضمامه مدد دياش تعاقده مع الفريق لمدة ست سنوات لينتهي تعاقده في صيف 2027.

ولعب دياش مدافع مانشستر سيتي أربع مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات ونجح في صناعة هدف.

وخاض دياش حتى الآن 54 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات منذ قدومه للفريق الإنجليزي.

وسجل اللاعب البرتغالي هدفا وصنع مثله كما حصد ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.

وتوج دياش بجائزة لاعب العام في مانشستر سيتي للموسم الماضي في أول مشاركاته مع الفريق.

روبن دياش مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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