الخلطة الآسيوية.. مايوركا يضم كانج إين "على طريقة ميسي"

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 16:53

كتب : FilGoal

لي كانج إين - مايوركا

أعلن نادي ريال مايوركا الإسباني عن تعاقده مع الكوري الجنوبي لي كانج إين في صفقة انتقال حر.

وانتقل كانج إين إلى مايوركا بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق فالنسيا قبل أيام.

وأشار مايوركا في بيانه الرسمي أن عقد كانج إين يمتد حتى 2025.

وقدّم مايوركا لاعبه الجديد كانج إين في مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو مشابه للذي نشره باريس سان جيرمان عند الإعلان عن ميسي، إذ جابت الكاميرا جنبات ملعب سون مويش قبل أن تصل للنجم الكوري.

وبذلك يجمع مايوركا في خط هجومه اثنين من أبرز المواهب الهجومية الآسيوية، بعد أن استعار تاكيفوسا كوبو من ريال مدريد في وقتٍ سابق من سوق الانتقالات.

كانج إين (20 عاما) يلعب في مركز الوسط المهاجم، وقد انضم إلى فالنسيا في طفولته قبل 10 سنوات.

وظهر كانج إين بالقميص الأول لـ فالنسيا لأول مرة في 2018، وخاض معه 62 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

ويمتلك كانج إين 6 مباريات دولية مع منتخب كوريا الجنوبية الأول، وحصد جائزة أفضل لاعب في مونديال الشباب 2019 بعد قيادته بلاده للوصافة في إنجاز تاريخي.

ويعد كانج إين ثاني كوري يرتدي قميص مايوركا، بعد كي سونج يونج الذي مثّل فريق جزيرة البليار لفترة قصيرة في العام الماضي.

وبدأ مايوركا الدوري الإسباني بقوة، فحصد 7 نقاط في أول 3 مباريات وضعته في المركز السادس بفارق الأهداف عن الصدارة.

فالنسيا لي كانج إين مايوركا في إسبانيا
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