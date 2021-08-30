عمر كمال يودع المصري بعد رحيله

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 16:25

كتب : عبد الرحمن فوزي

عمر كمال عبد الواحد يسجل ويحتفل بهدف المصري في غزل المحلة

أرسل عمر كمال عبدالواحد رسالة وداعية لنادي المصري وجماهيره تمهيدا لإعلان انتقاله للزمالك.

وكان عمر كمال قد أعلن في تصريحات تلفزيونية توقيعه للزمالك في جلسة جمعته بفاروق جعفر عضو لجنة الكرة بالنادي.

وكتب كمال عبر حسابه على موقع إنستجرام: "أتقدم بخالص الشكر والعرفان والجميل للمصري وجمهوره العظيم على التي قضيتها كلاعب داخل هذا الصرح الكبير، وبذلت قصارى جهدي كي أظهر بمتسوى يليق بهذا الكيان ورفع اسمه إلى المكانة التي يستحقها وسط كل أندية الدوري الممتاز".

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"ويعلم ألله أنني حزين على ترك هذا النادي القريب إلى قلبي ولكن كأي لاعب يحتاج إلى التقدير المناسب الذي يساعده على تحقيق طموحه في الحياة خاصة بعد اللعب لأكثر من موسم دون التحدث في أي أمور مادية أو معنوية واستمراري رغم وجود مشاكل لا تحتمل وعدم الإفصاح عنهاح حبا في النادي وجمهور بورسعيد العظيم صاحب الدور الأكبر في تشجيعي وإظهار قدراتي كلاعب وحفاظا على سمعة ومكانة نادي المصري".

"وبعد التأكد من تعنت بعض الأشخاص بدون ذكر أسماء ضدي لعرقلة تجديدي للنادي المصري لم يكن أمامي سوى الرحيل، كل الحب والتقدير لكم جمهور بورسعيد العظيم والجهاز الفني والإداري وزملائي واخوتي مسؤولي المهمات ولا استطيع إنهاء كلامي دون ذكر شخص عزيز هو صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى عليا هو الأخ الأكبر والصديق والوالد الكابتن علي ماهر وهو من أهم وأكثر أسباب حزني لعدم استطاعتي اللعب تحت قيادته ولكن اتمنى من ألله أن يحقق المصري أفضل المراكز وبطولة الكونفدرالية تحت قيادته".

"شكرا للنادي المصري.. وشكرا جمهور بورسعيد العظيم".

وشارك عمر كمال مع المصري هذا الموسم في 35 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وصناعة ثلاثة آخرين.

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