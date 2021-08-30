الإصابة تحرم جناح يونايتد من الانتقال لفينورد

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 16:19

كتب : FilGoal

أماد ديالو - مانشستر يونايتد وميلان

أوضح نادي مانشستر يونايتد يوم الإثنين أن إصابة جناحه أماد ديالو تسببت في إلغاء صفقة انتقاله إلى فينورد.

وأفاد النادي في بيان: "تعرض اللاعب أماد ديالو لإصابة في عضلة الفخذ أثناء التدريبات، ومن المرجح أن يغيب لمدة ستة أسابيع".

وأضاف البيان "لسوء الحظ، حدث هذا قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى فينورد الهولندي".

أخبار متعلقة
دي خيا وسولشاير يتغنيان بأداء فاران في ظهوره الأول مع يونايتد بوجبا: لم ألمس نيفيس.. والأخير يرد: الكل شاهد قدمي مدير شتوتجارت: انضمام مرموش إضافة رائعة لفريقنا مانشستر سيتي يعلن تمديد تعاقد دياش لمدة ست سنوات

وأتم البيان "سيبقى أماد في يونايتد، حتى العودة لكامل لياقته".

يذكر أن ديالو شارك مع منتخب كوت ديفوار في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قبل أسابيع.

أماد ديالو مانشستر يونايتد فينورد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يجدد لـ محمد أشرف "روقا" حتى 2024 13 دقيقة | ميركاتو
عمر كمال يودع المصري بعد رحيله 25 دقيقة | مصر
عمر كمال زملكاوي حتى 2024 28 دقيقة | ميركاتو
الإصابة تحرم جناح يونايتد من الانتقال لفينورد 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: توتنام قريب من التوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن إيمرسون 36 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عمر كمال عبد الواحد في الزمالك للحصول على مقدم التعاقد 41 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الإسماعيلي يجتمع بـ إيهاب جلال لمناقشة التجديد.. وشرط للمدرب 46 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن تأجيل قرعة الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك