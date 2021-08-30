الإصابة تحرم جناح يونايتد من الانتقال لفينورد
الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 16:19
كتب : FilGoal
أوضح نادي مانشستر يونايتد يوم الإثنين أن إصابة جناحه أماد ديالو تسببت في إلغاء صفقة انتقاله إلى فينورد.
وأفاد النادي في بيان: "تعرض اللاعب أماد ديالو لإصابة في عضلة الفخذ أثناء التدريبات، ومن المرجح أن يغيب لمدة ستة أسابيع".
وأضاف البيان "لسوء الحظ، حدث هذا قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى فينورد الهولندي".
وأتم البيان "سيبقى أماد في يونايتد، حتى العودة لكامل لياقته".
يذكر أن ديالو شارك مع منتخب كوت ديفوار في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قبل أسابيع.
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