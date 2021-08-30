خبر في الجول - الإسماعيلي يجتمع بـ إيهاب جلال لمناقشة التجديد.. وشرط للمدرب

اتفقت اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي برئاسة علي أبو جريشة مع إيهاب جلال المدير الفني على الاجتماع لبحث تجديد التعاقد للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أنه تم الاستقرار على الاجتماع يوم الخميس لتحديد موقف المدير الفني من التجديد.

وينتظر إيهاب جلال التعرف على تفاصيل ما توصلت له اللجنة الفنية في إتمام التعاقدات مع مجموعة اللاعبين التي سبق وحددها.

واشترط إيهاب جلال الانتهاء من مجموعة من التعاقدات التي طلبها قبل أن تتم مناقشة تجديد تعاقده.

وعقب اطمئنان إيهاب جلال على التدعيمات الجديدة للفريق سيبحث تفاصيل تجديد تعاقده ومتطلباته التي يريد توافرها والضمانات التي يسعى لتواجدها لضمان النجاح وعودة حقيقية للدراويش.

وكان إيهاب جلال قد قاد الإسماعيلي للنجاة من شبح الهبوط بعد سلسلة من النتائج السيئة.