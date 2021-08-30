خبر في الجول - الإسماعيلي يجتمع بـ إيهاب جلال لمناقشة التجديد.. وشرط للمدرب

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 16:05

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الإسماعيلي

اتفقت اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي برئاسة علي أبو جريشة مع إيهاب جلال المدير الفني على الاجتماع لبحث تجديد التعاقد للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أنه تم الاستقرار على الاجتماع يوم الخميس لتحديد موقف المدير الفني من التجديد.

وينتظر إيهاب جلال التعرف على تفاصيل ما توصلت له اللجنة الفنية في إتمام التعاقدات مع مجموعة اللاعبين التي سبق وحددها.

أخبار متعلقة
وكيل إيهاب جلال يكشف سبب تأخر تجديده لـ الإسماعيلي الإسماعيلي يستعيد سكة الانتصارات بعد غياب شهرين بإسقاط كليوباترا حمد إبراهيم لـ في الجول: الإسماعيلي تقدم بعرض رسمي لتجديد عقد إيهاب جلال عماد سليمان: خطوه واحده تفصل تجديد تعاقد ايهاب جلال مع الاسماعيلى

واشترط إيهاب جلال الانتهاء من مجموعة من التعاقدات التي طلبها قبل أن تتم مناقشة تجديد تعاقده.

وعقب اطمئنان إيهاب جلال على التدعيمات الجديدة للفريق سيبحث تفاصيل تجديد تعاقده ومتطلباته التي يريد توافرها والضمانات التي يسعى لتواجدها لضمان النجاح وعودة حقيقية للدراويش.

وكان إيهاب جلال قد قاد الإسماعيلي للنجاة من شبح الهبوط بعد سلسلة من النتائج السيئة.

الإسماعيلي إيهاب جلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يجدد لـ "روقا" حتى 2024 6 دقيقة | ميركاتو
عمر كمال يودع المصري بعد رحيله 18 دقيقة | مصر
عمر كمال زملكاوي حتى 2024 20 دقيقة | ميركاتو
الإصابة تحرم جناح يونايتد من الانتقال لفينورد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: توتنام قريب من التوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن إيمرسون 29 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - عمر كمال عبد الواحد في الزمالك للحصول على مقدم التعاقد 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الإسماعيلي يجتمع بـ إيهاب جلال لمناقشة التجديد.. وشرط للمدرب 39 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن تأجيل قرعة الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك