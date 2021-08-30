مدرب جنوب إفريقيا يتحدث عن انضمام تاو لـ الأهلي.. ويوضح ترتيبه ضمن قادة الأولاد

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 15:36

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - ناميبيا

عبر البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن سعادته بانضمام بيرسي تاو إلى الأهلي.

وضم هوجو بروس المدير الفني للبافانا بافانا بيرسي تاو لقائمة مكونة من 23 لاعبا لخوض تصفيات كأس العالم 2022، أمام غانا وزيمبابوي.

وقال بروس في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: ""أنا سعيد للغاية لأن بيرسي تاو سيلعب الآن في مصر".

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وأعلن بروس ترتيب قادة المنتخب على أن يكون الحارس رونوين ويليامز هو قائد المنتخب ويليه بيرسي تاو.

وكان بروس قد تحدث سابقا عن انتقال تاو إلى الأهلي قائلا: "أتمنى أن يغادر برايتون وأن ينتقل لفريق جديد".

وعن ارتباط بيرسي تاو بالأهلي قال هوجو بروس: "هناك بعض الحديث حول الأهلي حيث يتواجد بيتسو موسيماني وهذا شيء جيد للغاية للاعب لأنه سيلعب مع مدرب يعرفه".

الأهلي ضم بيرسي تاو بشكل رسمي قادما من صفوف برايتون الإنجليزي بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

ويعرف بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، بيرسي تاو جيدا إذ خاض الأخير تحت قيادته في جميع المسابقات 102 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 27.

وكشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق تفاصيل التعاقد: "اتفقنا مع برايتون على دفع مليون و800 ألف يورو لضم بيرسي تاو".

وأضاف "سيدفع الأهلي 600 ألف يورو بشكل فوري للحصول على البطاقة الدولية للاعب".

وأكمل "ثم ندفع المبلغ المتبقي على قسطين قيمة كل منهما 600 ألف يورو".

وأضاف "سيحصل اللاعب على ما يقرب من مليون و100 ألف دولار في الموسم الأول مع زيادة سنوية يتم الاتفاق عليها حاليا".

وكشف المصدر عن طلب تم رفضه للاعب وقال: "كان بيرسي تاو يرغب في وضع شرطا جزائيا في تعاقده وحوافز متعلقة بعدد الأهداف ونسبة المشاركات لكن تم رفضه".

بيرسي تاو (27 عاما) بدأ مسيرته في صفوف ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع الفريق الأول في 2013.

وخلال 5 مواسم بقميص الفريق سجل 25 هدفا في 100 مباراة بجميع المسابقات وقضى موسما وحيدا معارا لصفوف ويتبانك سبيرز.

وحصد خلال المواسم الـ 5 مع الأصفر والأزرق الجنوب إفريقي، 7 ألقاب من بينها لقبي دوري أبطال إفريقيا 2016 والسوبر الإفريقي 2017.

كما حصد جائزتا أفضل لاعب باختيار اللاعبين ولاعب الموسم في موسم 2017-18 بالدوري الجنوب إفريقي، وحاز جائزة هداف المسابقة لنفس الموسم برصيد 11 هدفا.

وانتقل تاو لصفوف برايتون الإنجليزي في صيف 2018 ومنه أعير لفريق سانت يونيون البلجيكي مباشرة في الدرجة الثانية.

وخلال موسمه الأول في أوروبا سجل 13 هدفا وصنع 13 وحاز جائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي الدرجة الثانية، وتواجد في التشكيل المثالي للموسم.

موسم 2019-2020 انضم صفوف كلوب بروج البلجيكي وخاض 22 مباراة بين الدوري والكأس سجل 4 وصنع 6 وتوج بلقب الدوري البلجيكي موسم 2019-2020.

كما شارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد وباريس سان جيرمان وجالاتاسراي، ثم انتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد.

وفي موسم 2020-2021 انضم معارا لصفوف أندرلخت البلجيكي تحت قيادة فينسينت كومباني –مدافع مانشستر سيتي السابق- وخاض النصف الأول من الموسم شارك مع البنفسجي في 14 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفا.

برايتون قرر قطع إعارة اللاعب وإعادته مرة أخرى في يناير 2021، إلا أنه لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي عقب عودته، وضمن البقاء في المسابقة لموسم آخر.

بيرسي تاو الأهلي
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