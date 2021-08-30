كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس من أجل اللقب الرابع

واصل فريق رجال يد الأهلي تألقه في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية وتأهل لنصف النهائي.

تغلب الأهلي على فريق ASFA السنغالي بنتيجة 49-23 في افتتاح مباريات ربع النهائي.

وكان الأهلي قد تأهل لربع النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة فاب الكاميروني وفريق إنتر كلوب المقرر إقامتها الساعة 5:30 مساء اليوم الإثنين.

ويلعب الأهلي مباراة نصف النهائي الساعة 5:30 مساء الأربعاء بينما تقام المباراة النهائية مساء الخميس.

ولم يغب الأهلي عن النهائي منذ نسخة عام 2013 سوى مرة واحدة عام 2016 عندما حصد الزمالك لقب البطولة على حساب الترجي بنتيجة 26-25.

ويسعى الأهلي لحصد لقبه الرابع في بطولة كأس الكؤوس ويعتبر أبرز الفرق المرشحة لحصد النسخة الحالية.