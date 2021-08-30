الغندور يدير لقاء الاتحاد الليبي وبطل زنزبار في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 13:57

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد الغندور حكم المباراة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أطقم تحكيم مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

واختار الكاف طاقما مصريا وحيد في مباراة الاتحاد الليبي وكي إم كي بطل زينزبار في إياب الدور التمهيدي، والتي ستقام يوم 17 سبتمبر.

وسيدير المباراة أحمد الغندور.

ويمثل مصر كل من الأهلي والزمالك مصر في البطولة، وسيشاركان بداية من دور الـ 32.

وينتظر الأهلي المتأهل من لو ميساجير نجوزي البوروندي وجيندراميري ناشونال بطل النيجر في دور الـ 32.

بينما ينتظر الزمالك في نفس الدور المتأهل من مباراة توسكر الكيني وأرتا سيد الجيبوتي.

دوري أبطال إفريقيا أحمد الغندور الكاف
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاباك يعود إلى البريميرليج عبر بوابة نورويتش 34 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – الزمالك يسدد قيمة صفقة الجزيري للمقاولون 35 دقيقة | الدوري المصري
مختار مختار يتولى تدريب غزل المحلة 48 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تفاصيل محادثات كارتيرون مع إدارة الزمالك بشأن سوق الانتقالات ساعة | مصر
باكايوكو يعود إلى ميلان للمرة الثانية ساعة | أوروبا
الزمالك يوقع بروتوكول لإنشاء فريق لكرة القدم باسمه في الإمارات 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: مسألة وقت.. لايبزيج ينهي معركة موريبا مع برشلونة 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – أوباما يتلقى عرضا من الحزم السعودي.. ويجتمع بـ الزمالك لحسم مستقبله 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك