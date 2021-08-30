الغندور يدير لقاء الاتحاد الليبي وبطل زنزبار في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أطقم تحكيم مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

واختار الكاف طاقما مصريا وحيد في مباراة الاتحاد الليبي وكي إم كي بطل زينزبار في إياب الدور التمهيدي، والتي ستقام يوم 17 سبتمبر.

وسيدير المباراة أحمد الغندور.

ويمثل مصر كل من الأهلي والزمالك مصر في البطولة، وسيشاركان بداية من دور الـ 32.

وينتظر الأهلي المتأهل من لو ميساجير نجوزي البوروندي وجيندراميري ناشونال بطل النيجر في دور الـ 32.

بينما ينتظر الزمالك في نفس الدور المتأهل من مباراة توسكر الكيني وأرتا سيد الجيبوتي.