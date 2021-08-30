خبر في الجول - استكمال كأس مصر والنهائي 20 سبتمبر

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 13:06

كتب : FilGoal

كأس مصر - بيان رسمي

علم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم سيعلن يوم الثلاثاء مواعيد المباريات المتبقية من كأس مصر 2020-2021.

واستقر الاتحاد بعد اجتماعه مع أندية الدوري المصري الممتاز على استكمال البطولة قبل بدء الموسم الجديد من الدوري.

والمواعيد المبدئية للمباريات الست المتبقية في البطولة هي 10 و13 و17 و20 سبتمبر.

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وسيعلن الاتحاد المواعيد تزامنا مع قرعة الموسم الجديد من الدوري يوم الثلاثاء.

والمباريات المتبقية من كأس مصر هي:

1- الأهلي ضد إنبي - دور الـ16

2- بيراميدز ضد سموحة - دور الـ16

3- الفائز من المباراة رقم 1 ضد الفائز من المباراة رقم 2 - دور الـ8

4- الفائز من المباراة رقم 3 ضد بتروجت - نصف النهائي

5- الزمالك ضد أسوان - نصف النهائي

6- النهائي بين الفائز من المباراة رقم 4 والمباراة رقم 5

ويحمل الأهلي لقب البطولة بعدما تفوق على طلائع الجيش بركلات الترجيح في النسخة الماضية.

كأس مصر
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