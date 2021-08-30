الزمالك: لا نعفي شيكابالا من مسؤوليته لكن تم تصديره في مشكلة.. وإيقافه غير منطقي

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 12:51

كتب : FilGoal

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

انتقد طارق جبريل أمين صندوق الزمالك عقوبة إيقاف شيكابالا الصادرة من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقررت لجنة المسابقات إيقاف محمود شيكابالا لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

وقال جبريل عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك اجتماع خلال ساعات لحسم موقفنا، تصدرنا في مشكلة بدون داعي وسط فرحتنا بلقب الدوري بعد غياب طويل".

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وشدد "لا أعفي شيكابالا من عصبيته أو مسؤوليته، لكنه قدم الكثير لمصر والزمالك، وتم تصديره في مشكلة لو كانت الأمور هادئة لتم حلها بشكل أفضل".

وكشف أمين صندوق الزمالك "أقسم بالله أن شيكابالا لم ينطق بكلمة غير لائقة كان فقط يحاول حل المشكلة وبعد ذلك تحدث بعصبية نتيجة منعه من الدخول وتعامل أمن الملعب معه بصورة غير لائقة".

وأوضح "تصورت أن أحمد مجاهد تدخل لحل الموضوع وليس تصعيده، في رأيي كان من الأفضل عدم تدخله في الأمر لأنه شهد تصعيدا أكبر بطريقة مستفزة أكثر تسبب في تعصب اللاعب"

وتابع طارق جبريل "قرار إيقاف شيكابالا مبالغ فيه وغير منطقي وكأنها محاولة لإجباره على الاعتزال، ولنفترض أنه قال سنفرح رغما عنك يا أهلاوي هل تعتبر إهانة؟ مع احترامي التام لجماهير الأهلي".

وتسائل "من يتحمل مسؤولية سوء التنظيم؟ المشهد كان سيئا للغاية ولم يحدد اتحاد الكرة بروتوكول معين بشأن الممنوعات، ولن نكسر فرحة الجماهير وهناك احتفال خاص بنا بشكل قانوني ومتحضر".

واختتم تصريحاته عن موقف النادي من مسابقة الكأس "وصلنا قبل النهائي وعلى استعداد تام لاستكماله، ننتظر قرارات اتحاد الكرة".

الزمالك شيكابالا اتحاد الكرة
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