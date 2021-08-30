مانشستر سيتي يعلن تمديد تعاقد دياش لمدة ست سنوات

أعلن مانشستر سيتي تمديد تعاقد روبن دياش مدافع الفريق لمدة ست سنوات جديدة.

روبن دياش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكان دياش قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بنفيكا في سبتمبر الماضي.

وبعد عام من انضمامه مدد دياش تعاقده مع الفريق لمدة ست سنوات لينتهي تعاقده في صيف 2027.

ولعب دياش مدافع مانشستر سيتي أربع مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات ونجح في صناعة هدف.

وخاض دياش حتى الآن 54 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات منذ قدومه للفريق الإنجليزي.

وسجل اللاعب البرتغالي هدفا وصنع مثله كما حصد ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.

وتوج دياش بجائزة لاعب العام في مانشستر سيتي للموسم الماضي في أول مشاركاته مع الفريق.