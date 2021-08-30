رومانو: رونالدو اجتاز الكشف الطبي مع مانشستر يونايتد

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 11:25

كتب : عبد الرحمن فوزي

رونالدو

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس أن كرستيانو رونالدو اجتاز الفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لمانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال رومانو إنرونالدو قد اجتاز الكشف الطبي في مدينة لشبونة بالبرتغال تمهيدا لسفره لإنجلترا لاستكمال إجراءات عودته للشياطين الحمر.

وتم توقيع العقد بنجاح بين رونالدو ووكيله خورخي مينديز ومانشستر يونايتد، ويمتد العقد لثلاثة مواسم مقبلة حتى شهر يونيو 2024.

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وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن التوصل لاتفاق مع يوفنتوس لانضمام رونالدو للفريق.

ويمكن أن يتغير راتب رونالدو مع مانشستر يونايتد بحسب الإضافات المدرجة في العقد.

وسيكون رونالدو جاهزا لخوض مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستكون أمام نيوكاسل.

وكان كريستيانو رونالدو ارتدى قميص مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009، وشارك في 292 مباراة سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 آخرين طوال تلك المسيرة حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني.

وربما تكون مباراة رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي المقبل، وبالتحديد أمام نيوكاسل يونايتد يوم 11 سبتمبر المقبل.

مانسشتر يونايتد كرستيانو رونالدو
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