بارالمبياد طوكيو 2020 - عمرو فاروق في المركز السادس

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 11:20

كتب : FilGoal

عمرو فاروق - رفع أثقال بارالمبي

أنهى عمرو فاروق المشاركات المصرية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية بالمركز السادس.

ونجح فاروق في رفع ثقل 206 كجم ليأتي في المركز السادس وبعيدا عن البرونزية بـ 22 كجم.

وشارك عمرو فاروق في منافسات فوق 107 كجم لرفع الأثقال بأخر المشاركات المصرية باللعبة.

أخبار متعلقة
بارالمبياد طوكيو 2020 - بفارق كيلو جرام عن البرونزية.. أمل محمود تنهي منافساتها في المركز الرابع بارالمبياد طوكيو 2020- رفع الأثقال.. محمد السيد ينهي منافسات 97 كجم في المركز السادس بارالمبياد طوكيو 2020- منتخب الطائرة يفوز على اليابان في دور المجموعات بارالمبياد طوكيو 2020 - أماني إبراهيم في المركز الرابع وراندا تاج الدين خامسة بمنافسات رفع الأثقال

وكان فاروق قد حصد فضية أولمبياد ريو 2016 ويشارك في دورة الألعاب البارالمبية للمرة الثانية.

ورفع فاروق 206 كجم في المحاولة الأولى قبل أن يفشل في رفع المحاولتين الثانية والثالثة.

طوكيو 2020 بارالمبياد طوكيو عمرو فاروق رفع أثقال
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - استكمال كأس مصر والنهائي 20 سبتمبر 42 دقيقة | مصر
مدير شتوتجارت: انضمام مرموش إضافة رائعة لفريقنا 42 دقيقة | المحترفون
بوجبا: لم ألمس نيفيس.. والأخير يرد: الكل شاهد قدمي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إحالة تظلم الزمالك للجنة الاستئناف 56 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: لا نعفي شيكابالا من مسؤوليته لكن تم تصديره في مشكلة.. وإيقافه غير منطقي 57 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة في بيان: نقف على مسافة واحدة من الجميع ساعة | مصر
عمرو وردة ينتقل إلى الدوري القبرصي ساعة | المحترفون
بوكيتينو: رحيل مبابي؟ مجالنا مليء بالشائعات ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك