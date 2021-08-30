آس: تشيلسي سيضطر لدفع 80 مليون يورو للظفر بـ كوندي

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

جول كوندي

قالت صحيفة آس الإسبانية إن إشبيلية أخبر تشيلسي أن الأخير سيضطر لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب جولس كوندي إن لم يقدم عرضا اليوم الإثنين.

جولز كوندي

النادي : إشبيلية

تشيلسي

ويسعى حامل لقب دوري أبطال أوروبا لتدعيم خط دفاعه بانتداب اللاعب الفرنسي من إشبيلية.

لكن الفريق الأندلسي يطلب من 60 إلى 70 مليون يورو للاستغناء عن كوندي (22 عاما).

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وكتبت آس أنه في حال لم يعرض تشيلسي ما طلبه إشبيلية خلال اليوم الإثنين، سيضطر لدفع الشرط الجزائي كاملا يوم الثلاثاء الذي يعتبر الأخير في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذلك إذا أراد الحصول على خدمات كوندي.

ويقضي كوندي موسمه الثالث مع إشبيلية منذ رحل عن بوردو.

مثل النادي الإسباني في 91 مباراة وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وتوج بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

ولعب كوندي مباراتين لمنتخب فرنسا الأول وشارك في يورو 2020.

كوندي تشيلسي إشبيلية
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