وكيل إيهاب جلال يكشف سبب تأخر تجديده لـ الإسماعيلي

كشف تامر النحاس وكيل إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن طلب المدرب لصفقات من أجل منافسة الفريق الموسم المقبل.

ونجح إيهاب جلال في الاستمرار بالإسماعيلي في الدوري بعد أن واجه الدراويش شبح الهبوط قبل قدومه.

وقال النحاس عبر قناة الشمس: "حدث تفاوض مرتين من الإسماعيلي لإيهاب جلال من قبل ولكن مفاوضات غير حقيقية وفقط لإرضاء الجماهير".

وكشف "الإسماعيلي طلب التعاقد مع إيهاب جلال في وقت صعب كان يبحث فيه مستقبله مع مصر للمقاصة بسبب ظروف مالية صعبة جدا في النادي، واختار جلال إنقاذ فريقه السابق من شبح الهبوط".

وأوضح "تعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال كان لمدة ستة أشهر لإنقاذ الفريق، وحقق نجاح في أول 10 مباريات قبل قضية نجوم المستقبل وخصم 3 نقاط وهنا حدث هبوط في المستوى الفني".

وأضاف "بعد ذلك الهبوط، شعر اللاعبون بأزمة مالية وهنا رحل فخر الدين بن يوسف وأري بابل ومحمد هاشم وغيرهم من اللاعبين".

وشدد النحاس "ما أخر تجديد إيهاب جلال هو رغبته في صفقات لتدعيم الفريق لأن الجماهير لن ترضى باستمراره في الدوري فقط والفوز بمباراة وخسارة الأخرى".

واختتم النحاس تصريحاته "لكن هدف إيهاب جلال هو المنافسة على المربع الذهبي".