مدرب أنجولا: صلاح والنني سيغيبان عن مصر لكننا نفتقد 12 لاعبا

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 10:20

كتب : FilGoal

أنجولا

قال بيدرو جونسالفيس مدرب أنجولا إنه يفتقد 12 لاعبا، بسبب قيود منع تفشي فيروس كورونا، أمام مصر في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتحل أنجولا ضيفة على الفراعنة يوم الأربعاء في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وصرح البرتغالي عبر قناة النهار "(محمد) صلاح أحد أفضل 5 لاعبين في العالم في الوقت الراهن، غياب (محمد) النني أيضا غير جيد لمصر. لاعبان ممتازان".

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ثم استدرك "لكن تظل مصر قوية جدا، فريق هو الأكبر تاريخيا في القارة".

وأضاف "نحن نفتقد 12 لاعبا، الموقف صعب، لكن نتطلع لهذه الفرصة رغم أن المهمة معقدة، لابد أن نتحلى بالشجاعة أمام مصر".

واستمر "بسبب قيود منع تفشي فيروس كورونا وبعض المشاكل البيروقراطية نفتقد للعديد من اللاعبين".

وتستضيف أنجولا فريق ليبيا يوم 7 سبتمبر في الجولة الثانية من التصفيات.

وتضم المجموعة أيضا فريق الجابون الذي سيستضيف الفراعنة في 5 سبتمبر.

وتسعى أنجولا للتأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخها بعدما ودعت كأس العالم 2006 من الدور الأول.

أنجولا مصر تصفيات كأس العالم
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