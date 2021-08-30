وكيل كارتيرون: المدرب يمتلك العديد من العروض.. ولكنه يفضل الاستمرار في الزمالك

شدد حازم فتوح وكيل باترتيس كارتيرون مدرب الزمالك على رغبته في البقاء كمدرب للفريق في ظل استمرار مجلس حسين لبيب، على الرغم من تلقيه للعديد من العروض.

وقال فتوح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "العروض تصل لكارتيرون باستمرار لأنه مدرب ناجح".

وأضاف "لكن طالما تتواجد لجنة حسين لبيب في الزمالك، فرغبة كارتيرون في أن يستمر مع الفريق بسبب التفاهم بينهما".

ويسافر كارتيرون حاليا في فترة إجازة إلى الإمارات لمدة خسمة أيام قبل العودة لمباشرة عمله مع الزمالك.

وقاد كارتيرون الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخ النادي، بعد الحصول على المركز الأول بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.