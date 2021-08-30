مجاهد: حسم مصير الكأس غدا الإثنين.. ولا توجد أزمة في مباراة سوبر الموسم الماضي

الإثنين، 30 أغسطس 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

كأس مصر - بيان رسمي

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم المصري عن حسم مصير كأس مصر غدا الإثنين.

وشدد مجاهد على أنه لا توجد أزمة في إقامة مباراة سوبر الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش.

وقال مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك كثير من الأطراف متداخلة في موضوع استئناف مسابقة الكأس وسيتم حسم الأمر غدا الإثنين"

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وتابع "لا يوجد نادي مشارك في كأس مصر وطلب بإلغاء المسابقة والرأي الغالب للأندية هو عدم بدء الدوري بشكل سريع في سبتمبر".

وأضاف "ذلك ما يرجح استئناف المسابقة وننتظر اجتماعنا مع الرعاة والجهات المختلفة".

وكشف مجاهد "إذا تم استئناف مسابقة الكأس سنبدأ الدوري في أكتوبر على الأغلب ولن ينتهي الدوري قبل أغسطس المقبل".

وواصل "حال تم الإلغاء سنبدأ منافسات الدوري في الأسبوع الثالث من سبتمبر".

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن أن قرعة منافسات الدوري الموسم القبل سيتم إجرائها في العاشرة من صباح يوم 31 أغسطس.

واختتم مجاهد تصريحاته "لا توجد أي أزمة في مباراة السوبر الماضي، خاصة إنها من مباراة واحدة بين الأهلي وطلائع الجيش"

كأس مصر اتحاد الكرة أحمد مجاهد
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