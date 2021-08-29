توتنام يتصدر الدوري بإسقاط واتفورد.. وهدف بامفورد ينقذ ليدز أمام بيرنلي

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

توتنام

ارتقى توتنام لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد بإسقاط ضيفه واتفورد بهدف محققا فوزه الثالث على التوالي في البطولة.

وأصبح فريق سبيرز الوحيد الذي فاز بمبارياته الثلاث الأولى رافعا رصيده إلى 9 نقاط ليرتقي فوق أندية وست هام يونايتد وتشيلسي وليفربول وإيفرتون التي جمعت 7 نقاط حتى الآن.

وسجل الكوري الجنوبي سون هيونج مين هدف توتنام في الدقيقة 42 ملحقا بواتفورد الهزيمة الثانية في البطولة وليظل الأخير في المركز 12 ورصيده 3 نقاط.

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وفي ملعب تيرف مور كاد بيرنلي يحقق فوزه الأول في البطولة بعدما تقدم على ضيفه ليدز يونايتد بهدف كريس وود في الدقيقة 61.

لكن باتريك بامفورد سجل في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بالتعادل.

وارتقى بيرنلي للمركز 16 بعدما حصد أول نقطة في البطولة ويسبقه مباشرة ليدز برصيد نقطتين.

وسيحل توتنام ضيفا على جاره اللندني كريستال بالاس في 11 سبتمبر بينما يستضيف واتفورد فريق ولفرهامبتون.

وفي 12 سبتمبر يستضيف ليدز يونايتد فريق ليفربول وبعد 24 ساعة يلعب بيرنلي ضد مضيفه إيفرتون.

توتنام الدوري الإنجليزي
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