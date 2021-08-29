فاران وسانشو أساسيان للمرة الأولى.. تشكيل مانشستر لمواجهة ولفرهامبتون

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون في ختام مباريات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي.

ويقود المدرب النرويجي مانشستر يونايتد للمرة الـ100 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توليه مهمة تدريب الفريق في جيسمبر 2018.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - هاري ماجواير - رافائيل فاران - لوك شاو

خط الوسط: فريد - بول بوجبا

خط الوسط الهجومي: دانييل جيمس - برونو فيرنانديز - جادون سانشو

خط الهجوم: ميسون جرينوود

مانشستر يونايتد لديه أربع نقاط بعد فوز على ليدز يونايتد وتعادل أمام ساوثامبتون بينما خسر ولفرهامبتون أمام ليستر سيتي وتوتنام.