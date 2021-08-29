فاران وسانشو أساسيان للمرة الأولى.. تشكيل مانشستر لمواجهة ولفرهامبتون

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 16:41

كتب : محمود ضياء

جادون سانشو - مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون في ختام مباريات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي.

ويقود المدرب النرويجي مانشستر يونايتد للمرة الـ100 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توليه مهمة تدريب الفريق في جيسمبر 2018.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

أخبار متعلقة
مورينيو يعلق على عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد‎‎ ماذا لو لم يحصل رونالدو على رقم 7 في مانشستر يونايتد؟ 28 أغسطس في مدينة مانشستر = نكبة لـ أرسنال.. سيتي يكتسح الجنرز بخماسية

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - هاري ماجواير - رافائيل فاران - لوك شاو

خط الوسط: فريد - بول بوجبا

خط الوسط الهجومي: دانييل جيمس - برونو فيرنانديز - جادون سانشو

خط الهجوم: ميسون جرينوود

مانشستر يونايتد لديه أربع نقاط بعد فوز على ليدز يونايتد وتعادل أمام ساوثامبتون بينما خسر ولفرهامبتون أمام ليستر سيتي وتوتنام.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حيثيات عقوبة شيكابالا.. وما يستطيع الزمالك فعله 19 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سان جيرمان - الظهور الأول.. ميسي على دكة البدلاء ونيمار ومبابي يقودان الهجوم 21 دقيقة | الدوري الفرنسي
جرينوود يقتنص فوزا غاليا لـ مانشستر يونايتد على حساب ولفرهامبتون 23 دقيقة | أوروبا
البدري يكشف موقف صلاح والنني النهائي من لقاء أنجولا.. ويشرح سبب اختياراته الفنية 50 دقيقة | منتخب مصر
أسامة نبيه يعلق لـ في الجول على عقوبة شيكابالا "أهذا عقاب الفوز بالدوري؟" ساعة | الدوري المصري
ديباي يقود برشلونة للفوز على خيتافي ومزاحمة رباعي القمة ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: يوفنتوس يحاول الانقضاض على إيكاردي.. الأمر يتوقف على مبابي ساعة | ميركاتو
المصري يكشف لـ في الجول ملعب الفريق للموسم المقبل.. ومقترحات الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 3 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي
قد ينال إعجابك