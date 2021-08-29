عضو لجنة الزمالك يكشف موقف الأندية من استكمال الكأس

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 16:29

كتب : FilGoal

الزمالك - الدوري - ممر شرفي

كشف حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك للصحفيين بعد نهاية اجتماع الأندية مع الاتحاد المصري لكرة القدم عن رغبة الأغلبية في استكمال بطولة الكأس.

الأندية اجتمعت اليوم في مقر اتحاد الكرة لتحديد مصير بطولة الكأس وموعد ونظام الموسم الجديد من الدوري المصري.

وقال حسين السيد بعد اجتماع الاتحاد مع الأندية: "14 أو 15 ناديا من أصل 17 كانوا في اتجاه استكمال مسابقة الكأس وهذا كان رأينا كنادي الزمالك".

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وأضاف "هناك فترة متاحة للعب الكأس. هناك ضغوطات في الموسم المقبل ولكنه لن يكون أصعب من الموسم الماضي".

وأتم "الاتجاه العام لأغلب الأندية باستكمال الكأس ثم بدء الموسم المقبل، سيكون هناك جلسة يوم 31 أغسطس لتحديد المواعيد".

الزمالك فاز بلقب الدوري الموسم الماضي بفارق 6 نقاط عن الأهلي وهو اللقب الـ13 في مسيرته.

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