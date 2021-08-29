تأجيل مباراة إشبيلية وبرشلونة

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 16:17

كتب : FilGoal

برشلونة

قررت رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباراتي إشبيلية ضد برشلونة وفياريال ضد ألافيس بسبب تأخر عودة اللاعبين من التوقف الدولي.

وستجري بقية مباريات الجولة الرابعة بشكل طبيعي.

وكانت رابطة الدوري الإسباني طلبت إلغاء مد فترة التوقف الدولي بسبب مباريات البطولة، لكن محكمة التحكيم الرياضي رفضت. (التفاصيل)

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ومد فيفا فترة التوقف الدولي يومين إضافيين لإجراء 3 مباريات في سبتمبر المقبل بدلا من إثنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذلك بسبب تأجيل المباريات سلفا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستلعب منتخبات أمريكا الجنوبية الجولات السادسة والتاسعة والعاشرة من التصفيات في 2 و5 و9 سبتمبر.

وستستعين المنتخبات بلاعبيها المحترفين في إسبانيا ودول أخرى لخوض المنافسات التي تتصدرها البرازيل بالعلامة الكاملة بعد خوض 6 جولات سابقة.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني برصيد 12 نقطة وتليها الإكوادور بتسع نقاط.

وتتأهل أول 4 فرق مباشرة لكأس العالم بينما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب من قارة أخرى.

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