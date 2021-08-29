تقرير مغربي: بيراميدز ينافس الزمالك على وليد الكرتي

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

وليد الكرتي الوداد

دخل بيراميدز في منافسة مع الزمالك للحصول على خدمات المغربي وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن بيراميدز تواصل مع الوداد المغربي في الساعات الأخيرة وقد يشهد الوقت المقبل تغير في مستقبل اللاعب.

وكان مسؤولو الوداد قد أعطوا في وقت سابق موافقتهم المبدئية على انتقال الكرتي إلى الزمالك، قبل يدخل نادي بيراميدز على الخط حسب تأكيدات الموقع.

سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي تحدث عن طلب من الزمالك لضم وليد الكرتي. (طالع التفاصيل)

اللاعب المغربي صاحب الـ27 عاما يلعب في الوداد منذ عام 2013 حينما انضم له قادما من أولمبيك خريبكة.

الكرتي شارك في 42 مباراة هذا الموسم مع الوداد المغربي سجل سبعة أهداف وصنع 7 آخرين.

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