رئيس الوداد: الزمالك طلب ضم وليد الكرتي

كشف سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي عن طلب الزمالك ضم لاعب الفريق وليد الكرتي.

وتحدث الناصيري لموقع "شوف تي في" المغربي قائلا: "الزمالك طلب الحصول على وليد الكرتي وسنرى رغبة اللاعب".

وبسؤاله إن كان العرض تضمن انضمام حميد أحداد من الزمالك للوداد أجاب الناصيري بالنفي.

وواصل "الآن سنرى رغبة اللاعب، خلال الأربع والخمس سنوات الماضية كان الكرتي تأتي له الكثير من العروض وكنا نطلب منه الاستمرار وهو يوافق مشكورا".

وتابع "قبل الموسم طلبنا منه البقاء على أن نتحدث عن العروض بعد نهايته وهو ما حدث".

وأتم الناصيري حديثه "بالتأكيد الوضع المالي خارج الوداد للكرتي سيكون أفضل والأمر متروك للاعب نفسه الآن".

اللاعب المغربي صاحب الـ27 عاما يلعب في الوداد منذ عام 2013 حينما انضم له قادما من أولمبيك خريبكة.