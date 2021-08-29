الصفقة الخامسة.. عبد الله بكري إلى فاركو

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 15:18

كتب : FilGoal

عبد الله بكري فاركو

أعلن نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز تعاقده مع عبد الله بكري لاعب بيراميدز السابق.

عبد الله بكري أعلن في وقت سابق رحيله عن صفوف بيراميدز بنهاية عقده. (طالع التفاصيل)

وأصبح عبد الله خامس تعاقدات الفريق الصاعد للدوري الممتاز.

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تعاقد عبد الله بكري مع فاركو سيمتد لأربع سنوات.

فاركو تعاقد في وقت سابق مع الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمود فؤاد من العين السعودي.

كما تعاقد أيضا مع النيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد من بتروجيت.

وانتقل عبد الله بكري لصفوف بيراميدز قادما من إنبي صيف عام 2018.

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