عبد الله بكري معلنا رحيله عن بيراميدز: حان وقت للذهاب إلى المجهول

أعلن عبد الله بكري لاعب بيراميدز رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق.

وانتقل عبد الله بكري لصفوف بيراميدز قادما من إنبي صيف عام 2018.

وقال عبد الله بكري في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "من الصعب دائما عندما تأتي لحظة النهاية ولكن بعد 3 سنوات داخل نادي بيراميدز، وبعد استخارة الله تعالى فقد اتخذت قرار رحيلي عن النادي وأبلغت الإدارة بذلك منذ فترة".

وأضاف "أشكرهم على محاولتهم ورغبتهم في تواجدي وتجديد تعاقدي وأكن لهم كل الاحترام والتقدير على ذلك، شعرت بالاحتراف والراحة هنا في بيراميدز ولكني اتخذت هذا القرار بنفسي وأنا سعيد بمستقبلي فدائما أبحث عن طموح ونجاح جديد وأن أخطو للامام".

وواصل "لكي تخطو للأمام عليك أن تخرج من منطقة الراحة الخاصة بك وهذا ليس تقليلا من أحد بل بالعكس، فعلى الإنسان الذهاب نحو المجهول والتعلم من أخطاء الماضي لينضج مرة أخرى".

وتابع "بعض الأمور لم تسر معي بالشكل المطلوب أو كما كنت أنتزر فأحيانا يكون الإنسان على صواب وأحيانا على خطأ ولكن الله وحده يعلم أنني لم أقصر تجاه نادي بيراميدز سواء داخل أو خارج الملعب. شاركت مع الفريق في 59 مباراة ووصلت مع النادي لنهائي كأس مصر في العام الأول ثم نهائي الكونفدرالية في المشاركة الأولى، كنت داعما دائما للفريق حتى في الأوقات التي لم أكن أشارك فيها. دعمت نفسي ودعمت زملائي لتحقيق النجاح المطلوب الذي اتفقنا عليه منذ انضمامي للفريق".

واستطرد "أود أن أشكر زملائي وجميع الاجهزة الفنية التي تدربت تحت قيادتها والأجهزة الطبية والعاملين في النادي، أشكر إدارة النادي والإدارة التنفيذية وكل من ساندني أو انتقدني لشخصي أو على النادي فدائما ما أحترم الجميع".

وأتم "سأعلن عن خطوتي المقبلة في الوقت المناسب ولكن أنا لاعب في بيراميدز حتى نهاية الموسم، ساساند زملائي للخروج بشكل لائق من الموسم".

بيراميدز يتواجد الآن في المركز الخامس برصيد 43 نقطة قبل أربعة أسابيع على نهاية الدوري المصري.