سلة 3x3 - ناشئو مصر رابع العالم بعد الخسارة أمام بيلاروسيا

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 14:50

كتب : هاني العوضي

مصر - سلة 3x3

خسر منتخب مصر لكرة السلة 3x3 للاعبين دون 18 عاما اليوم الأحد مباراة المركز الثالث والرابع أمام بيلاروسيا بنتيجة 21-9 في كأس العالم المقامة بالمجر.

وستجري المباراة النهائية بين إستونيا وأمريكا حاملة اللقب في وقت لاحق اليوم.

وفاز منتخب مصر بمبارياته الخمس الأولى في البطولة قبل أن يخسر أمام إستونيا في نصف النهائي ثم بيلاروسيا.

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ويتكون منتخب مصر من الرباعي مؤمن خيري وعبد الله ناصر ومحمود وليد وأحمد ياسر.

وباتت مصر أول فريق إفريقي يبلغ نصف نهائي مونديال الناشئين، والعربي الثاني بعد قطر التي توجت باللقب عام 2016.

ويعد منتخب نيوزيلاندا الأكثر تتويجا برصيد لقبين للبطولة التي أقيمت لأول مرة عام 2011.

منتخب مصر لكرة السلة 3x3
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