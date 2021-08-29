فرج عامر: سنحصل على 3 لاعبين ضمن صفقة حسام حسن.. أحمد عبد القادر بينهم

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

حسام حسن صفقة الأهلي الجديدة

كشف فرج عامر رئيس سموحة بعض التفاصيل في صفقة انتقال مهاجمه السابق حسام حسن للنادي الأهلي.

الأهلي أعلن تعاقده مع حسام حسن الجمعة الماضية بعقد لمدة خمس سنوات. (طالع التفاصيل)

وقال فرج عامر في تصريحات لصدى البلد: "كان هناك 4 أندية تتفاوض للتعاقد مع حسام حسن وكان قريبا من الزمالك ولكن لم يكن هناك نتيجة نهائية للمفاوضات".

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وأضاف "فوجئت بمكالمة من الكابتن محمود الخطيب وانتهى التفاوض في الصفقة خلال 15 دقيقة".

وواصل "سنحصل على 3 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة، أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة وسيتواجد أحمد عبد القادر أيضا ضمن الصفقة".

واستكمل "نحن ثاني أقل فريق قام بصرف الأموال في الدوري المصري وأنهينا الدوري في المركز الثالث".

وأتم "مصطفى فتحي لم يشارك قبل الانتقال لسموحة وجاء ليحقق الإعجاز هنا بتسجيل 16 هدف في نصف موسم وغيره الكثير مثل الهاني سليمان الذي عاد ليتواجد في المنتخب ومحمد عبد المنعم وعبد الكبير الوادي وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم".

يذكر أن سموحة أنهى الدوري في المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

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