الرابع.. الأهلي يعلن ضم حسام حسن

بعد ثلاث صفقات أمس الخميس، جاء الدور لإعلان الصفقة الرابعة لـ الأهلي رسميا.

أعلن النادي الأهلي ضم حسام حسن مهاجم سموحة بشكل رسمي.

ووقع المهاجم الدولي على عقود انتقاله إلى الأهلي بشكل رسمي، ولمدة 5 مواسم بعدما اجتاز الكشف الطبي.

ويعد حسام حسن هداف سموحة التاريخي في الدوري برصيد 43 هدفا.

وارتدى حسام حسن قميص منتخب مصر شارك في 3 مباريات دولية دون أن يسجل.

حسام حسن انتقل من سموحة إلى أهلي طرابلس خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

صاحب الـ27 عاما شارك مع سموحة هذا الموسم في 15 مباراة قبل انتقاله. سجل فيهم 9 أهداف.

يذكر أن الأهلي أعلن ضم ثلاثة صفقات أمس الخميس رسميا. لويس ميكيسون من سيمبا، وكريم فؤاد من إنبي، وبيرسي تاو من برايتون الإنجليزي.