بارالمبياد طوكيو 2020 - بفارق كيلو جرام عن البرونزية.. أمل محمود تنهي منافساتها في المركز الرابع

أنهت أمل محمود منافسات وزن 73 كجم في رفع الاثقال بالمركز الرابع ضمن فعاليات الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ولم تحصل أمل على ميدالية بفارق كيلو جرام واحد عن البرونزية.

ولم تنجح أمل في رفع المحاولة الأولى بـ 125 كجم، لكن نجحت في الثانية رفع 127 لتصعد للمركز الثالث قبل المحاولة الأخيرة.

وفي المحاولة الأخيرة نجحت أمل في رفع 131 كيلو جرام بينما رفعت لاعبة فرنسا 132 كيلو جرام لتخطف البرونزية.

وتشارك أمل محمود للمرة الرابعة على التوالي في دورة الألعاب البارالمبية وسبق لها التتويج بثلاث ميداليات.

إذ حصدت أمل فضية بارالمبياد بكين 2008 قبل أن تحصد برونزيتي لندن 2012 وريو 2016.

وفي رصيد مصر 6 ميداليات حتى الآن وجميعهم من رياضة رفع الاثقال.

ونجح أبطال مصر في حصد 4 ميداليات فضية بالإضافة إلى برونزيتين.