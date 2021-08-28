كلوب: ركلة الجزاء مستحقة.. إليوت كبير بما فيه الكفاية للعب

السبت، 28 أغسطس 2021 - 22:46

كتب : أحمد أباظة

يورجن كلوب

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول رضاه عن أداء فريقه رغم التعادل مع تشيلسي المنقوص عدديا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لـ"بي بي سي" بعد المباراة:"ضغطنا في الشوط الأول كان استثنائيا. تشيلسي خطير للغاية في كل الأوضاع وهكذا نجح في تسجيل الهدف الأول، أعتقد أننا نتفق جميعا على أننا كان بمقدورنا الدفاع أمام هذا الهدف بصورة أفضل".

وأضاف "استمتعت بكل شيء بعيدا عن النتيجة. لقد شاهدت فريقين جيدين للغاية. لقد كان الشوط الأول عظيما بالنسبة لنا، كما قدمنا شوطا ثانيا جيدا، لأنه من المعقد أن تلعب ضد 9 مدافعين ويجب عليك أن تواصل خلق الفرص".

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وتابع "هل كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل؟ نعم، ولكن الوقت لا يزال مبكرا من عمر الموسم. بالتأكيد كان يجب أن نخلق المزيد من الأفضلية، ولكن الآن لدينا نقطة إضافية في رصيدنا ويجب أن نستمر".

وتقدم تشيلسي بفضل ركنية سجل منها كاي هافيرتز بالرأس في الدقيقة 22، فيما تعادل ليفربول بركلة جزاء في نهاية الشوط الأول سجلها محمد صلاح، بعد أن أبعد ريس جيمس الكرة بيده على خط المرمى لينال البطاقة الحمراء.

وعن ذلك قال كلوب: "لقد كانت لمسة يد واضحة. أنا سعيد بأدائنا في الشوط الأول حتى وإن كنا متأخرين بهدف، كنت سأفضل فقط المزيد من العزم والطمع. بعيدا عن ذلك أحببت المباراة وأجوائها".

وعن مشاركة هارفي إليوت البالغ من العمر 18 عاما في التشكيل الأساسي أوضح المدرب الألماني "حين تكون كبيرا بما فيه الكفاية لقيادة سيارة يجب أن تكون كبيرا بما في الكفاية للعب مباريات كرة القدم. إنه في المكان الصحيح فهو لاعب ذكي، ولم يظهر عليه التعب لثانية واحدة".

وفي تصريحات تالية لـ"سكاي سبورتس" قال كلوب: "الهدف الذي سجلناه كان مستحقا للغاية. أعتقد أنها كانت ركلة جزاء واضحة. أما في الشوط الثاني كان هناك تفوقا واضحا في الاستحواذ، وكان يجب استغلال التفوق العددي والدفاع من أقصى نقطة ممكنة من الأمام".

وتابع "كان لديهم 8 لاعبين يحمون المنطقة حول الصندوق وبالتالي لم نتمكن من استغلالها، كان لدينا تسديدات من مسافة بعيدة، وكنت أفضل أن تأتي من مواقع أقرب حتى نتمكن من استغلال ارتدادها ولكنها كانت مباراة جيدة في جميع الأحوال".

وأخيرا عن ظهور جوردان هندرسون وأندرو روبرتسون العائد مؤخرا من الإصابة اختتم كلوب "هندرسون لم يحظَ بأي فترة تحضيرية، ولعب الأسبوع الماضي وربما كان هذا مبكرا. أردت طاقته هذا الأسبوع ولقد لعب مباراة خرافية، والأمر نفسه ينطبق على روبرتسون حيث أردنا المزيد من الأقدام الجاهزة".

يذكر أن ليفربول يتساوى مع تشيلسي ووست هام يونايتد بـ7 نقاط في أعلى مراتب الترتيب بعد مرور 3 جولات من عمر البريميرليج.

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي يورجن كلوب
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